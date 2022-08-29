Змеи нашли свой дом в компостной куче на огороде жителей Карелии (ВИДЕО)

Жители Карелии обнаружили в компостной куче на своем земельном участке многочисленные клубки змей и сняли их на видео.

Большое количество змей появилось в компостной куче на огороде жителей Лахденпохьи. Люди сняли видео с места событий. Ролик опубликован сообществом «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Это вот столько ужей! Представляете?», — говорит голос за кадром, демонстрируя многочисленные клубки змей.