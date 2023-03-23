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Глава Минздрава Карелии назвал лекарства, которые нельзя принимать за рулем

Новости. Общество
12:26, 24 Марта 2023
фото: depositphotos.com

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал лекарства, которые нельзя употреблять при управлении автомобилем.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил водителям, что состав большинства таблеток, сиропов и капель указывается в инструкции по применению, которую большинство не читают. А именно там есть пункт «рекомендации по приёму», где конкретно указывается, можно принимать тот или иной препарат при управлении транспортом.

«Если в инструкции указано, что садиться за руль после приёма того или иного препарата не рекомендуется, стоит последовать этому совету, — написал Михаил Охлопков. — И уж точно пренебрегать инструкцией не стоит, когда врач выписал приём нового лекарства, а его воздействие не себе водитель пока не знает. В особенности это касается медикаментов от депрессии и других ментальных расстройств».

Неприятные последствия могут быть после приема таблеток от аллергии, порошков от температуры, противовирусных, сиропов от кашля и даже капель в нос.

Список лекарств, которые нельзя принимать за рулём:
— «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт»
— «Терафлю», «Фервекс», «Форейн»
— «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгин»
— «Тетралгин», «Андипал»
— «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст»
— «Валидол», «Корвалол», «Валосердин»

«Берегите себя и принимайте лекарства строго по назначению врача, — посоветовал министр Михаил Охлопков. — Если вам надо сесть за руль, а у вас, например, болит голова, можно заменить обезболивающие препараты препаратами с натуральным составом, простым аспирином или парацетамолом без дополнительных включений. Можно использовать эфирные масла, мази, которые есть в свободной продаже. Неплохой эффект оказывают „экзотические“ средства от различных видов боли. Например, содержащие змеиный яд. При аллергии только антигистаминные препараты третьего поколения: зиртек, телфаст и эриус».

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