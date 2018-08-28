Змея приползла на автомойку в Петрозаводске

Водитель на Древлянке запечатлел змею, которая приползла на автомойку самообслуживания.

В редакцию "Столицы на Онего" Петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел змею.

"Приехал сегодня днем на автомойку на Лососинском шоссе, стал выходить из машины и чуть не наступил на змею, которая грелась на плитке", - написал в комментарии к фото петрозаводчанин.