Змея заползла в рот уснувшей россиянки (ШОК-ВИДЕО, 18+)

В Дагестане медики извлекли рептилию длиной более метра.

Неприятным инцидентом обернулся для женщины из села Леваши в Дагестане дневной сон. Уставшая дама присела под деревом и вскоре уснула. В это время проползающая мимо змея залезла женщине в рот, сообщает "Пятый канал".



Рептилию доставали медики. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена финальная часть операции.

На кадрах видно, что пострадавшая находится под наркозом. Медики с помощью специального шланга схватили змею и извлекли ее изо рта женщины. Длина рептилии превысила один метр.