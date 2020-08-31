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Змея заползла в рот уснувшей россиянки (ШОК-ВИДЕО, 18+)

Новости. Общество
23:30, 31 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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В Дагестане медики извлекли рептилию длиной более метра.

Неприятным инцидентом обернулся для женщины из села Леваши в Дагестане дневной сон. Уставшая дама присела под деревом и вскоре уснула. В это время проползающая мимо змея залезла женщине в рот, сообщает "Пятый канал".

Рептилию доставали медики. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена финальная часть операции.

На кадрах видно, что пострадавшая находится под наркозом. Медики с помощью специального шланга схватили змею и извлекли ее изо рта женщины. Длина рептилии превысила один метр.

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