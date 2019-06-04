Значительная часть жилых домов на Зареке будет снесена – заявили власти

Власти Карелии и Петрозаводска обсудили перспективы комплексной застройки микрорайона Зарека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провели выездное совещание, в рамках которого обсудили планы жилой застройки микрорайона Зарека, сообщили в правительстве Карелии.



фото правительства Карелии

Зарека – один из старейших районов Петрозаводска. Его история неразрывно связана с историей зарождения города и Петровского завода. Название произошло от расположения района - за рекой от административного центра слободы. Исторически этот микрорайон всегда был промышленным центром. Неудивительно, что сегодня здесь сконцентрировано большое количество ветхих жилых домов.

В канун 100-летнего юбилея Карелии у микрорайона появилась возможность существенного преобразования. Это стало возможным благодаря масштабной реализации в Петрозаводске региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы. В настоящее время значительная часть многоквартирных жилых домов микрорайона признана аварийными и будет снесена. Освобожденные участки, расположенные в центре города, представляют интерес для потенциальных инвесторов.

Вопросы комплексной застройки микрорайона обсуждались в рамках выездного совещания с участием главы Карелии Артура Парфенчикова и мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

"Сегодня одна из наших главных задач – создание комплексного плана освоения Зареки, - отметил Артур Парфенчиков. - Это исторический центр и один из самых перспективных районов Петрозаводска для современной сбалансированной застройки, в том числе и премиум-класса. Где-то должны появиться высотные дома, которые продолжат идею застройки Варкауса, где-то обязательно сохранится малоэтажная застройка".

Руководитель региона обратил внимание на необходимость предусмотреть инфраструктуру социальных услуг: школы, детсады, магазины, кафе и спортивные объекты должны быть в шаговой доступности.

"Мы пешком обошли все дворы, хотя я вообще здесь вырос и каждый сарай знаю, - подвел итоги совещания глава Карелии. - Необходимо сохранить гармонию пространства: какие-то улицы обязательно должны остаться малоэтажными, тихими, пешеходными зонами, например – Коммунистов. А где-то вырвется в небо 15-этажный дом. Все это совершенно реально с учетом того, что большинство домов пойдут под снос в рамках программы расселения аварийного жилья. Максимум за 5 лет мы освободим Зареку от ветхих строений. Какие-то участки мы уже сейчас можем начать застраивать, но нельзя поддаваться соблазну точечной разрозненной застройки".

Эту же позицию поддерживают и власти города.

"С точки зрения перспективного развития города важно уходить от точечной застройки в комплексное развитие территорий, - пояснила Ирина Мирошник. - Для решения этой задачи администрация Петрозаводска закажет исследование, чтобы профессиональные архитекторы создали концепцию застройки этих кварталов. Необходимо разработать варианты перспективного развития района Зарека с возможностью привлечения и реализации инвестиционных проектов, в том числе с развитием социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры".