Знакомый Сергея Шнурова рассказал, почему на самом деле музыкант развелся с Матильдой

Источник из близкого окружения лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его жены Матильды рассказал о причине развода звездной пары. По его словам, поводом для разрыва могла стать неверность супруги.

"Шнуров — джентльмен. Намеренно так красиво всё представил публике: мол, бросает его она. Однако ушел он, а не она", — рассказал собеседник "Комсомольской правды", пожелавший остаться неназванным.

По его словам, в последнее время Матильда стала пропадать на светских мероприятиях и иногда могла не прийти домой. При этом сам Шнуров стал куда более образцовым семьянином, чем раньше.

"Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее", — отметил собеседник.

Как отмечается в материале, причиной разрыва могла стать произошедшая несколько месяцев назад история — Шнуров якобы застал супругу в отеле в компании их общего знакомого.

"Последние полгода они вообще жили как на пороховой бочке. Матильда с тусовками не завязала", — отметил источник.

Добавляется, что в итоге лидер "Ленинграда" не выдержал и завел речь о разводе, а его супруга согласилась на это.

При этом музыкант Стас Барецкий сообщил журналистам, что новость о разводе может быть фейком. Он не исключил, что после ЧМ-2018 пара объявит о воссоединении.

Супруги заявили о намерении развестись 25 мая. Через три дня Шнуров опубликовал на своей странице в Twitter cтихотворение, которое, по мнению пользователей, он посвятил жене. В нем музыкант пишет о потере мечты.

Матильда, в свою очередь, опубликовала пост, в котором призвала не обижать музыканта, пишут "Известия".

Шнуров впервые прокомментировал новость о разводе в интервью изданию Esquire, которое было опубликовано 6 июня. Музыкант отметил, что хотя художник и должен страдать, но "делать это нельзя постоянно". Также он заявил, что не чувствует за собой вины в случившемся, и опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. При этом Шнуров намекнул, что пытался спасти брак.

"Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", — добавил он.