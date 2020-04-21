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Знаменитая ротонда на набережной Петрозаводска разваливается на глазах (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:25, 22 Апреля 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
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Горожане аккуратно складывают отваливающуюся плитку.

Постоянный читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" фото знаменитой ротонды на набережной Петрозаводска, которая сейчас в буквальном смысле разваливается на глазах.

"Ротонда на Онежской набережной разваливается, - написал житель Петрозаводска. - Горожане аккуратно складывают отвалившуюся от основания плитку. Наверное, верят, что власти все-таки отремонтируют беседку. Это же одна из достопримечательностей города".

"Последнее время в Петрозаводске ремонтируют мало, все больше сносят или строят новые объекты, которые не выдерживают испытание погодой и разваливаются через короткое время", - добавил горожанин.

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