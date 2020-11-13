Знаменитый в Петрозаводске ресторан "Санчес" закрылся

Ресторан "Салун Санчес" решил закончить отогревать от вечной спячки карелов и радовать настоящим мясом и атмосферой.

На своей странице в соцсети владелец известного ресторана "Салун Санчес" Александр Лукьянов сообщил о закрытии любимого многими заведения.

"Пятница 13. 2020 год! Сегодня произошло историческое событие! Ресторан "Салун Санчес" решил закончить отогревать от вечной спячки карелов и радовать настоящим мясом и атмосферой. 17.03. 2000 года мы открыли двери нашего заведения и закончили работать 24.03.2020 года. За это время ни один мэр не снял нашей весёлой вывески и не смог с нами ничего сделать! Тонны мяса и море позитива прошло через "Санчес" за эти 20 лет. Мало кто из старых перестроечных лет заведений прожил столько", - написал экс-владелец заведения Лукьянов.

Александр Лукьянов рассказал, что продано только помещение.

"Санчес" - зарегистрированный бренд, и, возможно, когда у карелов появятся деньги и желание поесть что-то кроме шавермы, мои дети возродят "Салун Санчес" в новом месте для новых людей!" - заявил Лукьянов.