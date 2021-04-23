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«Золотая клетка»: бывшая домработница Пугачевой и Киркорова рассказала, как ей работалось у звезд

Новости. Общество
21:40, 24 Апреля 2021
фото: источник - "Узнай все"
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Людмила Дороднова стала известна благодаря работе в домах звёзд шоу-бизнеса.

Она была домработницей Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и многих других знаменитостей. Теперь ей есть что вспомнить. Женщина дала интервью изданию 7days, в котором поделилась воспоминаниями о бывших работодателях, пишет «Узнай все».

Несколько месяцев назад Людмила Ивановна вышла на заслуженную пенсию. Её жизнь после этого несколько изменилась. В своём интервью Люся, как её часто называли Пугачева и Киркоров, поделилась воспоминаниями о годах работы в домах звезд.

"Я долгое время работала домработницей во многих домах известных людей. У меня была возможность общаться с такими людьми, о которых многие мечтают. А у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова я жила словно в «золотой клетке». Но рано или поздно всё заканчивается", - сказала Людмила Дороднова и похвасталась своей квартирой с отличным ремонтом.

Она хоть и однокомнатная, но сделана со вкусом. Филипп Киркоров так любил свою Люсю, что назначил ей хорошее пособие. Хотя они больше не сотрудничают, Людмила рада, что жизнь свела ее с таким человеком: Киркоров очень гостеприимный, особенно часто к нему заходит Ани Лорак с дочкой. Дети поп-певца растут умными и хорошо воспитанными – охотно помогали домработнице на кухне.

А годы, проведенные в доме Пугачевой, на которую Людмила Ивановна работала 27 лет, она вспоминает с нежностью и благодарностью. Под покровительством Примадонны женщина чувствовала себя «как у Христа за пазухой», ведь Алла Борисовна оказалась «бесконечно добрым и совсем непафосным» человеком.

Редакция uznayvse.ru напоминает: Дороднова сейчас редко общается с бывшими работодателями, но чётко знает, что может в любой момент обратиться к ним за помощью, и ей не откажут.

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