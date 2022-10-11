Специалисты Гидрометцентра республики сделали прогноз до конца октября.

В Гидрометцентре Карелии рассказали, какая погода ждет жителей республики до конца октября. По этому прогнозу, доставать зимние куртки рано — золотая осень задержится в Карелии.

До конца октября определять погоду в республике будут атлантические циклоны. Предполагается чередование относительно теплой для октября погоды и периодов, близких к норме и немного ниже ее, от +5, +10 градусов до -4 градусов.

Холоднее всего будет 18, 19 и 20 октября. А также в самом конце месяца. Остальные дни будут относительно теплыми.

Осадки наиболее вероятны 17 и 26–27 октября — в основном в виде дождя, в холода в виде снега и мокрого снега. Кроме того, 16 и 17 октября в республике ожидается сильный ветер.