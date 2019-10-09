12:21, 09 Октября 2019
"Золотой дождь" на ремонт дорог в Петрозаводске в ущерб районам возмутил депутата
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Распределение бюджетных субсидий на ремонт дорог между Петрозаводском и районами Карелии нельзя назвать справедливым, считает депутат парламента Валерий Шоттуев.
Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.
"Вся жизнь сосредоточена в Петрозаводске?... На Петрозаводск "золотой дождь", а остальные районы живите, как хотите?", - заявил депутат.
Что ему ответил представитель Минтранса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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