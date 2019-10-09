"Золотой дождь" на ремонт дорог в Петрозаводске в ущерб районам возмутил депутата

Распределение бюджетных субсидий на ремонт дорог между Петрозаводском и районами Карелии нельзя назвать справедливым, считает депутат парламента Валерий Шоттуев.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

"Вся жизнь сосредоточена в Петрозаводске?... На Петрозаводск "золотой дождь", а остальные районы живите, как хотите?", - заявил депутат.

Что ему ответил представитель Минтранса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".