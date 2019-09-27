Зона для игры в шахматы появится на Березовой аллее в Петрозаводске

Продолжаются работы на Березовой аллее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках благоустройства этой общественной территории будут установлены столы для игры в шахматы. Кроме того, плиточное оформление зоны выполнено в стиле шахматной доски.

Компания-подрядчик ООО "Карелстройуправление" уже установила бордюры, устроила газоны и продолжает мощение пешеходных дорожек. На объекте будет предусмотрено оборудование для доступа маломобильных граждан, вдоль аллеи установят современные скамейки и урны, а также смонтируют ограждения у проезжей части.