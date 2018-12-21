Зоопарк в Карелии незаконно использовал животных из Красной книги

На территории ООО "Зоо-гринпарк Карелия" содержатся виды занесенных в Красную книгу – беркут, филин обыкновенный, сапсан, два степных орла, сообщает прокуратура Карелии.

"При этом у общества отсутствовало право пользования указанными животными, приобретаемое на основании разрешения (распорядительной лицензии) на их оборот", - говорится в сообщении.

В связи с выявленными фактами незаконного содержания краснокнижных животных прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании.

Мировой суд вынес предупреждение директору предприятия.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила в ООО "Водопады" и ООО "Гостинично-туристический комплекс "Ладожская усадьба", в которых для привлечения туристов без надлежащего на то разрешения используются занесенные в Красную книгу филины.

В отношении собственников редких видов животных прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении. Каждый из них был оштрафован на 2,5 тысячи рублей.

В настоящее время собственниками животных принимаются меры по получению соответствующих разрешений.