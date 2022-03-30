Зоозащитник попросил власти Петрозаводска не замуровывать кошек в подвалах

Руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко обратился к чиновникам администрации города с просьбой не замуровывать кошек в подвалах и дать время зоозащитникам их спасти.

В понедельник на очередной городской планерке обсудили вопросы выгула собак, а также в принципе отношение населения к братьям нашим меньшим.

В ходе обсуждения слово взял руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко, который попросил не замуровывать кошек в подвалах многоэтажных домов.

«Мне кажется, нужно с управляющими компаниями как-то этот вопрос решить, чтобы была единая схема действий в таких случаях, чтобы не приходилось со скандалами размуровывать, потому что это фактически жестокое обращение с животными, — сказал Рыбалко. — И наше предложение: пока эти кошки зоозащитниками не вытащены из подвалов, давать возможность им оставаться живыми».

С вопросом урегулирования данного вопроса пообещала разобраться заместитель главы Петрозаводска — председатель комитета ЖКХ городской администрации Юлия Мизинкова.