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Зоозащитники попросили главу Карелии наказать хозяина собаки, которая умирала на свалке

Новости. Общество
07:15, 07 Октября 2021
фото: Благотворительный фонд "РЕКС"

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В Санкт-Петербурге спасают собаку, которая неделю с переломами бедра и таза лежала на свалке в Петрозаводске.

Зоозащитники уже несколько дней борются за жизнь собаку породы алабай.  В ночь с 2 на 3 октября ее привезли из Петрозаводска в клинику "Прайд" в Санкт-Петербург. Зоозащитники написали заявление в полицию о жестоком обращении с животным, отправили письма в адрес главы Карелии Артура Парфенчикова и мэра города Владимира Любарского с просьбой разобраться с ситуацией с собакой, которую назвали Умкой. Об этом сообщается в паблике благотворительного фонда «Рекс».

Артур Парфенчиков ответил, что направил обращение Министру природных ресурсов и экологии республики.

По информации зоозащитников, Умка неделю в тяжелейшем состоянии с переломом бедра и переломом таза пролежала на свалке напротив дома по улице Медвежьегорская, 8. Забили тревогу неравнодушная семья петрозаводчан. Они наблюдали за собакой несколько месяцев, знали, что за собакой не следят, стали ее ежедневно подкармливать. А две недели назад состояние собаки стало ухудшаться на глазах, она сначала плохо передвигалась, а неделю назад и вовсе перестала вставать.


Весь Петрозаводск/Карелия в ВК

«По этому адресу находится ужасающего вида свалка с крысами и мусором, собака просто лежала на земле. Мы займемся и незаконным освоением территории, и запущенной свалкой, и привлечем «хозяина» участка и животного к ответственности. Да, у Умки (так мы её назвали) есть якобы «хозяин». Сейчас проверяем информацию: кто-то свидетельствует, что он обращался с животным жестоко, кто-то говорит об автотравме, но некоторые детали не сходятся. Мы обязательно все выясним», - пишут в паблике фонда.


Весь Петрозаводск/Карелия в ВК

По данным зоозащитников, травму (переломы таза и бедра и огромные гематомы по всему животу) собака получила 25-26 сентября, а 28-ого «хозяин», обращался в Государственную клинику. Тогда были сделаны снимки и назначена срочная операция. Но на операцию животное никто не привез. За эти дни Умке стало хуже.

«Нашли телефон «хозяина», на связь он для объяснения жестокого обращения с животным не вышел. По осмотру врача было констатировано, что и без травм состояние собаки очень запущенное: многочисленные язвы, шрамы, синяки, а собаке всего 5 лет. И… всё это время собака не имела возможности ходить в туалет стоя и неделю лежала в своих экскрементах. Язвы стали ещё больше...» - констатировали в благотворительном фонде «Рекс», где собаку взяли под опеку.

На операцию и реабилитацию для Умки предстоит собрать около 400 тысяч рублей.

Как помочь пострадавшему от жестокого обращения животному, можно узнать здесь.

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