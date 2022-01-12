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Зрители Музыкального театра Карелии могут встретить Старый Новый год с шампанским и танцами

Новости. Культура
15:57, 12 Января 2022
фото: Музыкальный театр Карелии

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«Большой» театр Карелии по традиции приглашает своих зрителей на празднование Старого Нового года.

В этом году Музыкальный театр включил в программу праздничного вечера одноактную комическую оперу «Джанни Скикки» и танцевальную программу в театральном фойе.

Выбор спектакля для Старого Нового года не случаен, рассказали в Музыкальном театре. Это короткое произведение Пуччини – настоящий фейерверк музыкального юмора и зажигательных шуток. «Джанни Скикки» - комическая опера, сюжет которой вертится вокруг махинаций с завещанием. Немецкий режиссер Франк Маттус, поставивший эту оперу в нашем театре, именно комедийности этого произведения уделил особое внимание. Бешеный темп действия, активное взаимодействие героев, каждому из которых режиссер дал яркую характеристику, их выразительные костюмы – все это делает спектакль по-настоящему смешным.

Спектакль начнется 13 января в 20.00, по его окончании последний раз в зеркальном фойе театра зажжется елка, Дед Мороз и Снегурочка вместе со зрителями поднимут бокал шампанского и попрощаются до следующих новогодних праздников веселой танцевальной программой.

Этим праздничным вечером Музыкальный театр завершит свою новогоднюю программу, которая смогла порадовать и взрослых любителей музыкального искусства, и совсем юных зрителей. Традиционный «Щелкунчик», рождественские гала-концерты оперы и балета, мюзиклы «Красная Шапочка и Серый Волк» и «Бременские музыканты», музыкальная сказка «Хрустальная туфелька», оперетты «Мистер Икс» и «Летучая мышь», комическая опера «Севильский цирюльник» – всего в канун праздников театр дал тридцать представлений. На них побывало почти 15 000 зрителей.

Особые спектакли в праздничной программе Музыкального театра - это благотворительные представления. Этой традиции уже одиннадцать лет – театр проводит благотворительные елки с 2010 года, и с каждым годом они собирают все больше детей. В этот раз театр смог порадовать новой сказкой про Красную шапочку почти пятьсот маленьких зрителей – детей-сирот, членов многодетных семей, учеников сельских школ, воспитанников реабилитационных центров.

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