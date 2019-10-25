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Новости. Общество
19:10, 25 Октября 2019
фото: Кадр из шоу "Битва экстрасенсов"

Звезда "Битвы экстрасенсов" превратилась в мужчину (ФОТО)

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Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая ранее объявила себя мужчиной по имени Томас, опубликовала в подтверждение своих слов фото с голым торсом.

Ранее участница шоу сообщила, что она – генетический мужчина с синдромом Морриса – врожденным нарушением полового развития. Оно вызвано мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. После этого Джулия Ванг завела аккаунт от имени Томаса Уинзора, пишет издание "РИА Новости".



Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.


©instagram.com/thomas__winsor/
"Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой", – пояснил он.

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