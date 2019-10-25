Звезда "Битвы экстрасенсов" превратилась в мужчину (ФОТО)

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Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая ранее объявила себя мужчиной по имени Томас, опубликовала в подтверждение своих слов фото с голым торсом.
Ранее участница шоу сообщила, что она – генетический мужчина с синдромом Морриса – врожденным нарушением полового развития. Оно вызвано мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. После этого Джулия Ванг завела аккаунт от имени Томаса Уинзора, пишет издание "РИА Новости".
"Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой", – пояснил он.
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
©instagram.com/thomas__winsor/
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
©instagram.com/thomas__winsor/
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