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Звезда Голливуда показал располневшее тело и запустил флешмоб

Новости. Общество
23:30, 17 Мая 2021
фото: @willsmith
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Темнокожие знаменитости запустили флешмоб в поддержку потерявшего форму 52-летнего актера Уилла Смита.

В Instagram-аккаунте 52-летний Уилл Смит опубликовал фото своего изменившегося тела. «Буду с вами честен, я в худшей форме в жизни», — написал он, приложив снимок в трусах, олимпийке и тапочках на берегу пруда. Подписчики поддержали звезду, отметив, что несмотря на дряблый живот он все равно выглядит подтянутым. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Mirror.

Вслед за Смитом фотографией своей фигуры поделился 45-летний британский певец и продюсер Саймон Уэбб. «Уилл Смит вдохновил меня поделиться с вами своим реальным внешним видом. Социальные сети оказывают слишком много давления на женщин и мужчин, чтобы они стремились к совершенству. Мы должны принять себя такими, какие мы есть, копнуть глубоко внутрь себя и изменить свое восприятие. Я начну делать это прямо сейчас», — поделился он.

Американский рэпер Доктор Дре тоже поделился снимком своего тела. В январе 56-летнюю знаменитость госпитализировали в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Сейчас Янг полностью восстановился после болезни и планирует вернуться в свою прежнюю форму. «Вот как выглядит мое тело на данный момент. Я собираюсь это исправить. Давай со мной, Уилл Смит», — написал рэпер.

Кроме того, фотографиями своих тел в поддержку Уилла Смита поделились актеры Энтони Андерсон и Марлон Уэйнс.

В марте стало известно, что мужчины «с пузом» оказались самыми привлекательными для женщин. В исследовании, проведенном сайтом знакомств Dating.com, приняли участие две тысячи не имеющих партнера женщин, 75 процентов которых предпочли бы начать отношения с мужчиной, чья фигура в сети получила название Dad Bod («Папино тело»). Отмечается, что для такого телосложения характерны отсутствие рельефа мышц и наличие лишнего веса в районе живота.

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