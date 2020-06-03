Звезды Голливуда поддержали протесты, вызванные смертью афроамериканца во время задержания

К толпам протестующих, которые вышли на улицы американских городов в связи со смертью Джорджа Флойда, присоединились и звёзды шоу-бизнеса.
Флойд погиб 25 мая во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из стражей порядка прижимал его шею коленом к асфальту более семи минут, в результате чего мужчина задохнулся, пишет Life.
Певица Ариана Гранде присоединилась к протестующим в Беверли-Хиллз, выложив в "Инстаграм" видео с акции, которая прошла под лозунгом Black Lives Matter. Гранде подчеркнула, что митинг носил исключительно мирный характер. Звезда также призвала своих поклонников подписать петицию об аресте полицейских, которые производили задержание Джорджа Флойда.
Актриса Нина Добрев тоже вышла на улицы Лос-Анджелеса, чтобы поддержать протестующих. Компанию ей составил сноубордист Шон Уайт. Нина написала в своём инстаграме, что смерть Джорджа Флойда – не единичный случай, а следствие системных проблем. Тем не менее актриса призналась, что была шокирована беспорядками, которые начались в Городе ангелов.
Эмили Ратаковски, которая считается активной сторонницей движения против сексуальных домогательств Me Too, не оставила без внимания и новую волну протестов.
Анна Кендрик, звезда серии фильмов "Сумерки", вышла на акцию протеста со своей подругой и коллегой Крисси Фит.
Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, примкнула к протестам в Калифорнии с плакатом "Мир. Любовь. Справедливость". Она призвала участников акции не опускаться до уровня тех, против кого направлен протест, не допускать насилия и бороться за свои права мирным путём.
Джейми Фокс, исполнитель главной роли в фильме "Джанго освобождённый", просто не мог поступить иначе: Фокс специально прилетел в Миннеаполис, чтобы поддержать протестующих. Затем он выступил на митинге в Сан-Франциско.
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