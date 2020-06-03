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Звезды Голливуда поддержали протесты, вызванные смертью афроамериканца во время задержания

Новости. Вечерняя столица
19:10, 03 Июня 2020
фото: © AP Photo/David Goldman
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К толпам протестующих, которые вышли на улицы американских городов в связи со смертью Джорджа Флойда, присоединились и звёзды шоу-бизнеса.

Флойд погиб 25 мая во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из стражей порядка прижимал его шею коленом к асфальту более семи минут, в результате чего мужчина задохнулся, пишет Life.

Певица Ариана Гранде присоединилась к протестующим в Беверли-Хиллз, выложив в "Инстаграм" видео с акции, которая прошла под лозунгом Black Lives Matter. Гранде подчеркнула, что митинг носил исключительно мирный характер. Звезда также призвала своих поклонников подписать петицию об аресте полицейских, которые производили задержание Джорджа Флойда.


© Instagram / arianagrande

Актриса Нина Добрев тоже вышла на улицы Лос-Анджелеса, чтобы поддержать протестующих. Компанию ей составил сноубордист Шон Уайт. Нина написала в своём инстаграме, что смерть Джорджа Флойда – не единичный случай, а следствие системных проблем. Тем не менее актриса призналась, что была шокирована беспорядками, которые начались в Городе ангелов.


© Instagram / nina

Эмили Ратаковски, которая считается активной сторонницей движения против сексуальных домогательств Me Too, не оставила без внимания и новую волну протестов.


© Instagram / emrata

Анна Кендрик, звезда серии фильмов "Сумерки", вышла на акцию протеста со своей подругой и коллегой Крисси Фит. 


© Instagram / annakendrick47

Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, примкнула к протестам в Калифорнии с плакатом "Мир. Любовь. Справедливость". Она призвала участников акции не опускаться до уровня тех, против кого направлен протест, не допускать насилия и бороться за свои права мирным путём.


© Instagram / parisjackson

Джейми Фокс, исполнитель главной роли в фильме "Джанго освобождённый", просто не мог поступить иначе: Фокс специально прилетел в Миннеаполис, чтобы поддержать протестующих. Затем он выступил на митинге в Сан-Франциско.




© Instagram / iamjamiefoxx
"В Америке 2020 года так не должно быть", – заявил актёр.

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