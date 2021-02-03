Звезды посыпались с обновленной тумбы "1941-1945" в сквере у танка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Отреставрированная летом мемориальная тумба у памятника "Танк Т-34" стала разрушаться.

Мемориальная тумба "1941-1945", которую в прошлом году в рамках реконструкции сквера Ивана Молчанова обшили, смонтировав на ней световую инсталляцию, стала терять звезды. Фото с разрушающимся памятником опубликовали в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Администрация Петрозаводска, когда уже пластмассовая звезда на мемориальной тумбе с надписью 1941 -1945" в сквере им. Ивана Молчанова будет отремонтирована и вновь станет красной?" - интересуются петрозаводчане в паблике.

При этом горожане считают, что стыдно, что в Карелии, где достаточно развита горнодобывающая промышленность, власти ее столицы не нашли достойного красивого природного камня для памятника. Решение администрации обшить мемориальную тумбу, посвященную Великой Отечественной войне, дешевыми серыми композитными панелями "под камень" и установить на нее пластмассовые звезды петрозаводчане считают странным.

Напомним, сквер Ивана Молчанова попал в число объектов для благоустройства в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Подрядчик проложил здесь подземную кабельную линию, установил опоры наружного освещения, бортовые камни, замостил брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию с годами Великой Отечественной войны.