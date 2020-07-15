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Протоптанные дорожки в сквере с танком в Петрозаводске замостят брусчаткой и подсветят (ФОТО)

Новости. Общество
14:27, 16 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук проверили ход работ по благоустройству сквера Ивана Молчанова на Первомайском проспекте.

Представители администрации города, Петрозаводского городского совета и подрядной организации побывали сегодня в сквере Ивана Молчанова, который попал в число объектов для благоустройства в рамках подготовки к 100-летию Карелии. До 30 августа здесь должны замостить пешеходные дорожки брусчаткой серого и красного цвета. Одна дорожка будет вести к остановочному комплексу, вторая, сквозная, – по Первомайскому проспекту. В сквере приведут в порядок газоны и клумбы, установят 25 опор наружного освещения, благоустроят территорию у остановки.

Изменения произойдут и с памятным знаком танку Т-34: постамент покрасят, надпись "1941-1945" сделают в новом композитном материале с подсветкой. Рядом установят три стационарных флагштока.

Кроме того, в сквере появится еще один памятник – монумент первому военному коменданту Петрозаводска после окончания советско-финской войны Ивану Сергеевичу Молчанову. Памятник выполнен архитектором Алексеем Варухиным по заказу администрации города в 2019 году.

"Сейчас идут работы по планировке дорожек и прокладке траншей для установки уличного освещения. Делается упор на транзитную комфортную зону для передвижения, чтобы здесь не было грязи. Вся система озеленения сквера будет сохранена", – отметила в ходе выездного совещания начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина.

По мнению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, народные тропы в сквере необходимо оформить, чтобы было красиво и эстетично. Но, а самое главное, что они будут рядом с танком и памятником Ивану Молчанову.

"Я считаю правильным, когда объекты в память о Великой Отечественной войне находятся в городской инфраструктуре. Это не отдаленные обособленные места, до которых еще нужно добираться. Они здесь, в нашей жизни. И мы можем каждый день, что и делаем, отдавать дань памяти героям Великой Отечественной войны", – сказала Ирина Мирошник.

Представители подрядчика, ООО "КарелСтройУправление", обещают выполнить работы в срок. Хотя сложности при выполнении благоустройства есть – стесненность территории, отсутствие подъездов, и деревья, которые рабочие боятся повредить.

Участники совещания отметили, что технический надзор за работами в сквере проводятся постоянно.

"При том объеме работ, которые сейчас выполняется в Петрозаводске, конечно, и для депутатского корпуса, и для горожан на первый план выходит качество и сроки. Мы принимаем ряд мер. Так, с совместно с УФАС будем разрабатывать документацию, которая не позволит нерадивым подрядчикам выходить на контракты в следующем году, когда в городе также планируем провести большой комплекс работ по дорожному строительству, благоустройству территорий. Сейчас есть определенные отставания по благоустройству. Они частично объективны, частично нет. Только после приемки работ администрация Петрозаводска будет принимать решения по подрядным организациям: кому стоит выходить на городские контракты, а кому нет", – заявил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

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