Подписаться
Шланг поливочный 1/2 10м
250
99
Шланг растягивающийся
500
399
Адаптеры для шланга
от 14
Пистолет для полива
150
59
Набор насадок для полива
120
69
Насосная станция
6500
4990
Насос для скважины
5500
3999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
09:22, 10 Июня 2019
фото: Ollaray.turbina.ru / Пресс-служба АО "Кондопожский ЦБК"

Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК

Загрузка...

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат 27 июня отмечает 90-летний юбилей, сообщает пресс-служба ЦБК.

Именно 27 июня 1929 года на бумагоделательной машине №1 была получена первая газетная бумага. Это стало началом большого пути. И сегодня, спустя 90 лет, комбинат является лидером в производстве газетной бумаги в России, занимает ведущие позиции на мировом рынке.

В честь юбилея предприятие подготовило для жителей и гостей Кондопоги насыщенную программу с участием творческих коллективов города, республики, звезд российской эстрады. Главным местом праздника станет площадь у Ледового дворца.

В 13.30 в "Ракушке" у Ледового дворца состоится торжественное открытие выставки под открытым небом "Кондопожский ЦБК. История, производство, люди". Подобная экспозиция будет представлена в Карелии впервые — 16 отдельных объектов-инсталляций разной сложности и объема образуют одно целое и рассказывают о комбинате и его работниках. Передвигаясь по выставке, можно без экскурсовода знакомиться с историей предприятия, отгадывать загадки, слушать аудиозаписи, фотографироваться и наблюдать за работой художника. Выставка будет работать до 22 часов.

С 15.00 до 16.45 в Ледовом дворце для ветеранов, работников и партнеров Кондопожского ЦБК состоится праздничное театрализованное представление (вход по пригласительным билетам). Это специально построенное действо под управлением команды московских режиссеров-постановщиков и балетмейстеров расскажет об истории, настоящем и будущем Кондопожского ЦБК. Подарком для работников предприятия станет выступление всемирно известного балета Аллы Духовой "Тодес" с его эксклюзивной программой.

С 17.00 до 18.00 на сцене у Ледового дворца для всех гостей праздника выступят творческие коллективы Кондопоги. В 18.00 продолжит концертную программу легендарный ансамбль "Белорусские песняры" (г. Минск).

В 19.00 начнется часовая концертная программа с участием солистов Карельской государственной филармонии. Прозвучат хиты отечественной и зарубежной эстрады в исполнении ансамбля "A-Jazz" Анатолия Палаева и Марии Соловьевой.

Кульминацией праздника станет концерт Стаса Костюшкина и группы "A-Dessa" (г. Москва) в 20 часов.

В завершение праздника гостей ждет кавер-шоу "Самый летний хит" с участием одного из самых известных диджеев России DJ Цветкова и участника проекта "Хочу к Меладзе", певца и композитора Александра Рипчанского с танцевальной студией "Knowname" (г. Санкт-Петербург).

С 13 часов до 20 часов на площади у Ледового дворца будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества. Одновременно около "Ракушки" пройдут тематические интерактивные программы, специально подготовленные к юбилейным торжествам учреждениями культуры Кондопоги и командой под руководством известного в Карелии шоумена Алексея Лукиянчука. Гости праздника смогут поучаствовать в викторинах, квестах, мастер-классах и конкурсах, весело и интересно провести время всей семьей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Лето: время жарить
В магазине посуды разгорелась жаркая дискуссия относительно известного бренда.
"Кареллеспром" подводит итоги 7
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
06.06.2019 12:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:39
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»