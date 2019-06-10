Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат 27 июня отмечает 90-летний юбилей, сообщает пресс-служба ЦБК.

Именно 27 июня 1929 года на бумагоделательной машине №1 была получена первая газетная бумага. Это стало началом большого пути. И сегодня, спустя 90 лет, комбинат является лидером в производстве газетной бумаги в России, занимает ведущие позиции на мировом рынке.

В честь юбилея предприятие подготовило для жителей и гостей Кондопоги насыщенную программу с участием творческих коллективов города, республики, звезд российской эстрады. Главным местом праздника станет площадь у Ледового дворца.

В 13.30 в "Ракушке" у Ледового дворца состоится торжественное открытие выставки под открытым небом "Кондопожский ЦБК. История, производство, люди". Подобная экспозиция будет представлена в Карелии впервые — 16 отдельных объектов-инсталляций разной сложности и объема образуют одно целое и рассказывают о комбинате и его работниках. Передвигаясь по выставке, можно без экскурсовода знакомиться с историей предприятия, отгадывать загадки, слушать аудиозаписи, фотографироваться и наблюдать за работой художника. Выставка будет работать до 22 часов.

С 15.00 до 16.45 в Ледовом дворце для ветеранов, работников и партнеров Кондопожского ЦБК состоится праздничное театрализованное представление (вход по пригласительным билетам). Это специально построенное действо под управлением команды московских режиссеров-постановщиков и балетмейстеров расскажет об истории, настоящем и будущем Кондопожского ЦБК. Подарком для работников предприятия станет выступление всемирно известного балета Аллы Духовой "Тодес" с его эксклюзивной программой.

С 17.00 до 18.00 на сцене у Ледового дворца для всех гостей праздника выступят творческие коллективы Кондопоги. В 18.00 продолжит концертную программу легендарный ансамбль "Белорусские песняры" (г. Минск).

В 19.00 начнется часовая концертная программа с участием солистов Карельской государственной филармонии. Прозвучат хиты отечественной и зарубежной эстрады в исполнении ансамбля "A-Jazz" Анатолия Палаева и Марии Соловьевой.

Кульминацией праздника станет концерт Стаса Костюшкина и группы "A-Dessa" (г. Москва) в 20 часов.

В завершение праздника гостей ждет кавер-шоу "Самый летний хит" с участием одного из самых известных диджеев России DJ Цветкова и участника проекта "Хочу к Меладзе", певца и композитора Александра Рипчанского с танцевальной студией "Knowname" (г. Санкт-Петербург).

С 13 часов до 20 часов на площади у Ледового дворца будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества. Одновременно около "Ракушки" пройдут тематические интерактивные программы, специально подготовленные к юбилейным торжествам учреждениями культуры Кондопоги и командой под руководством известного в Карелии шоумена Алексея Лукиянчука. Гости праздника смогут поучаствовать в викторинах, квестах, мастер-классах и конкурсах, весело и интересно провести время всей семьей.