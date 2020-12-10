"Звонить не нужно": появилась инструкция, как пожаловаться в новый Центр управления Карелией

Власти Карелии опубликовали инструкцию для жителей республики, каким способом они могут сообщить о своих проблемах в созданный недавно Центр управления регионом.

"Не можете дозвониться до врача, получить лекарства, узнать результаты теста – и не знаете, куда обратиться? Рассказываем, как сделать так, чтобы ваше обращение гарантированно попало в Центр управления регионом", - говорится сообщении в группе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Центр управления регионом (ЦУР) принимает сообщения не только о проблемах с медицинской помощью.

"Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ", - поясняли ранее в администрации губернатора.

В памятке содержится алгоритм действий для тех, кто решит обратиться в ЦУР.

"Звонить в ЦУР не нужно - у него нет колл-центра. Также как нет и отдельного сайта", - говорится в инструкции.

Отправить сообщение можно через приложение "Госуслуги. ПОС". К жалобе необходимо прикрепить "фото с геолокацией". Кроме того, сервис "Госуслуги. ПОС" есть на сайте правительства Карелии.

Еще один способ - оставить сообщение на сайте "Народный контроль. Карелия."

Самое простое - написать жалобу на своей странице Вконтакте. Специалисты ЦУР ее отследят.

"Вам же остается только ждать ответной реакции на жалобу. Она придет в той же системе, в которой вы задали свой вопрос", - говорится в инструкции.

Ранее в администрации главы Карелии сообщили, что "главная цель ЦУРа – обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе".

Такие ЦУРы, созданы по всей стране по поручению президента России для сбора, обработки и анализа сообщений, жалоб и предложений, поступающих от населения.