Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска установили фонарь в одном из самых опасных районов города 2
10.12.2020 10:01
Лошадь откусила нос жителю Петербурга, когда он полез к ней целоваться (ВИДЕО) 5
10.12.2020 21:30
Два жителя Карелии чуть не пустили под откос поезд, разобрав рельсы 1
10.12.2020 12:42
Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске 10
10.12.2020 14:01
На финской границе выезжающим из Карелии будут делать тест на COVID-19 5
10.12.2020 14:54
Прокуратура Карелии обнаружила конфликт интересов у семейной пары, работавшей в лесничестве 1
10.12.2020 17:20
Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО) 2
10.12.2020 11:50

"Звонить не нужно": появилась инструкция, как пожаловаться в новый Центр управления Карелией

Новости. Общество
07:15, 11 Декабря 2020
Загрузка...

Власти Карелии опубликовали инструкцию для жителей республики, каким способом они могут сообщить о своих проблемах в созданный недавно Центр управления регионом.

"Не можете дозвониться до врача, получить лекарства, узнать результаты теста – и не знаете, куда обратиться? Рассказываем, как сделать так, чтобы ваше обращение гарантированно попало в Центр управления регионом", - говорится сообщении в группе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Центр управления регионом (ЦУР) принимает сообщения не только о проблемах с медицинской помощью. 

"Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ", - поясняли ранее в администрации губернатора.

В памятке содержится алгоритм действий для тех, кто решит обратиться в ЦУР.

"Звонить в ЦУР не нужно - у него нет колл-центра. Также как нет и отдельного сайта", - говорится в инструкции.

Отправить сообщение можно через приложение "Госуслуги. ПОС". К жалобе необходимо прикрепить "фото с геолокацией". Кроме того, сервис "Госуслуги. ПОС" есть на сайте правительства Карелии.

Еще один способ - оставить сообщение на сайте "Народный контроль. Карелия."

Самое простое - написать жалобу на своей странице Вконтакте. Специалисты ЦУР ее отследят.

"Вам же остается только ждать ответной реакции на жалобу. Она придет в той же системе, в которой вы задали свой вопрос", - говорится в инструкции. 

Ранее в администрации главы Карелии сообщили,  что "главная цель ЦУРа – обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе".

Такие ЦУРы, созданы по всей стране по поручению президента России для сбора, обработки и анализа сообщений, жалоб и предложений, поступающих от населения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
05.12.2020, 19:40
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»