Звук моторов спугнул жителя Карелии, пытавшегося ограбить магазин

Пьяный мужчина захотел ограбить закрытый магазин, но попытка не увенчалась успехом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился работник одного из магазинов города. Он рассказал, что ночью в торговой точке сработала сигнализация.



Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны при осмотре места происшествия обнаружили, что один из роллетов, которым окно блокировалось на ночь, отогнут, окно разбито.

По камерам утсановили подозреваемого – 26-летнего жителя Кемского района. Он рассказал полицейским, что проводил время в компании приятелей, где употреблял алкоголь. После окончания застолья он вышел на улицу и набрел на закрытый магазин. Проникнув внутрь, он выбрал несколько товаров, которые собирался похитить, но услышав звук мотора, убежал.

Возбуждено уголовное дело.