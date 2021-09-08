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10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс

Новости. Общество
22:30, 09 Сентября 2021
фото: @ adhara_perez11

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10-летняя девочка с IQ в 162 единицы собралась стать астронавтом.

Мексиканская девочка, чей коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Десятилетняя Адхара научилась читать в три года. Тогда же она начала собирать большие пазлы и изучать алгебру. В школе сверстники называли ее странной и чудачкой. Большую часть времени девочка проводила, изучая таблицу Менделеева.

Вскоре Адхара заявила, что больше не хочет ходить в школу, и мать стала искать для нее подходящую образовательную программу. Она обратилась к специалистам, которые установили, что IQ ребенка составляет 162 единицы, что выше, чем у признанных гениев — Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. После того как для нее был составлен специальный план обучения, она быстро освоила школьную программу и к десяти годам успела получить научные степени в области системной инженерии и промышленной инженерии.

Сейчас Адхара собирается поступать в Аризонский университет, где надеется обратить на себя внимание специалистов НАСА и принять участие в программе исследования космоса.

Сообщается, что она не единственный ребенок со столь высоким уровнем IQ. В 2019 году десятилетняя девочка из Бирмингема, Великобритания, также набрала 162 балла в IQ-тесте.

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