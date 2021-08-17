100 дней на посту: Владимир Любарский дал «президентское» интервью

Первой точкой отсчета работы президента любой развитой страны считается сотый день работы.

Обычно после этого главы государств подводят первые итоги. Журналисты «МК в Карелии» попросили мэра Петрозаводска Владимира Любарского сделать то же самое.

Градоначальник сразу пояснил, что в его понимании на муниципальном уровне первые 100 дней – это не как у президента.

«Для сити-мэра, как я шутливо себя называю, говорить о каких-то достигнутых результатах еще пока рано», - считает он.

Тем не менее, интервью получилось весьма познавательным. Его текст можно прочитать здесь.