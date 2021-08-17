100 дней на посту: Владимир Любарский дал «президентское» интервью

Первой точкой отсчета работы президента любой развитой страны считается сотый день работы.
Обычно после этого главы государств подводят первые итоги. Журналисты «МК в Карелии» попросили мэра Петрозаводска Владимира Любарского сделать то же самое.
Градоначальник сразу пояснил, что в его понимании на муниципальном уровне первые 100 дней – это не как у президента.
«Для сити-мэра, как я шутливо себя называю, говорить о каких-то достигнутых результатах еще пока рано», - считает он.
Тем не менее, интервью получилось весьма познавательным. Его текст можно прочитать здесь.
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