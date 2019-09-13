100-летие Республики Карелия. Завершено строительство канализационных очистных сооружений в Ладве

Строительство объекта велось в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Стоимость работ по госконтракту составила 18,8 млн руб, заказчик – КУ РК "Управление капитального строительства РК".

Ранее на данной территории располагалась станция очистки, построенная еще в советское время - уже не эффективная и с устаревшим оборудованием. Подрядчик ООО "ПроектКомСтрой", определенный по результатам конкурсных процедур, ее демонтировал и на этом месте установил станцию глубокой биологической очистки сточных вод Alta Air Master PR в комплексе с блоком ультрафиолетового обеззараживания.

Оборудование отвечает всем санитарным нормам, на выходе достигается 99% очистки.

По словам Андрея Микитина, заместителя начальника "Управления капитального строительства", станция уходит вглубь земли на несколько метров – были проведены устройство котлована, фундаментной монолитной плиты под очистные, смонтировано 6 блоков очистных и блок доочистки, проведено благоустройство территории. В настоящий момент проводится приемка работ, осуществляется пуско-наладка.

"Сейчас идет процесс обкатки сооружений, в данный момент растут бактерии, которые именно очищают, образуется активный ил. Занимает это от 3 до 4 недель. После этого очистные сооружения выходят уже на рабочую мощность и происходят полностью все процессы очистки, - сказал Геннадий Черненко, главный инженер компании-подрядчика.

Станция полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, работает система смс-оповещения при возникновении внештатных ситуаций".

Построенные КОС предназначены для очистки сточных вод порядка 600 потребителей поселка Ладва, а также школы, детского сада, центральной районной больницы, дома культуры.

В Минстрое напомнили, что в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелии продолжаются работы по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в Чупе, Видлице, Заозерном и прокладывается трубопровод холодного водоснабжения в Сегеже.