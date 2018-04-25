ТРК "Лотос PLAZA" предлагает 12 часов сногсшибательных скидок

На улице весна, пришло время окунуться в шопинг с головой. Как сделать это с максимальной выгодой? Отправляйтесь на весенний Crazy Sale в "Лотос PLAZA".

Все очень просто: ТРК "Лотос PLAZA" проводит грандиозную распродажу! Только 27 апреля – скидки до 80% процентов. Нет, это не шутки: в этот день ТРК окружит вас предложениями с сумасшедшей выгодой и самыми приятными акциями на любой вкус.

Приходите 27 апреля в "Лотос PLAZA" с семьей, порадуйте себя и своих любимых! Акция будет действовать только один день, есть смысл подготовиться заранее. Именно 27 апреля вы сможете не только сэкономить, но и с удовольствием провести день с семьей.

ТРК "Лотос PLAZA" заботится о вас и приглашает на весенний Crazy Sale 27 апреля, подарите себе праздник.

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