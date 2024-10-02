12 октября дорожные инспекторы массово проверяют правила перевозки детей

Сегодня, 12 октября, в центре города карельской столицы проверят правила перевозки детей в автомобилях.

Как сообщили в госпаблике ГИБДД Петрозаводска, автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил дорожного движения, проведут с водителями разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.



Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. Помнить, что в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых.



В сообществе напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.