13 школьников потеряли сознание во время линейки

В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на официальный telegram-канал Псковской области.

Отмечается, что все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

"Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка", – рассказал руководитель комитета образования Александр Седунов.

По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.