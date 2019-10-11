Жители города горняков в Карелии нашумели на 15 тысяч рублей

В Костомукше активно штрафуют горожан за нарушение покоя и тишины.

На последнем заседании административной комиссии, которая собирается раз в две недели, рассмотрели 16 протоколов о нарушении покоя и тишины. С каждым случаем члены комиссии работают индивидуально.

"Если вы свою вину отрицаете, на комиссию не явились и попались не в первый раз – ждите штрафа, размер которого может доходить до двух тысяч рублей. Из шестнадцати протоколов, составленных полицейскими, трое граждан получили предупреждение, а остальные 13 — штраф. Суммы штрафов были разными: 1000, 1200, 1500 и 3000 рублей (должностное лицо). Всего костомукшане нашумели на пятнадцать тысяч рублей", - пишет "64 параллель онлайн".

Издание отмечает, что раньше большее количество штрафов выписывалось горе-водителям, которые паркуются в неположенном месте, на газонах, например. Но в последнее время чаще штрафуют слишком шумных граждан.