Реклама
Прислать новость
Заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ 17
29.06.2021 19:58
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Новое
Сегодня 16:50
Вода затопила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО) 12
29.06.2021 19:00

Рабочая группа по разработке программы реабилитации в Карелии рассмотрит предложения специалистов

Новости. Общество
16:06, 30 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

В Законодательном собрании при парламентском Комитете по здравоохранению и социальной политике 2 июля состоится заседание рабочей группы по разработке региональной программы комплексной реабилитации пациентов.

В состав рабочей группы входят 18 человек. Это специалисты Медицинского института, Института педагогики и психологии, Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета, представители общественных организаций, депутаты карельского парламента. Члены рабочей группы обсудят конкретные предложения, которые включат в карельскую программу медицинской реабилитации.

Ранее президент России поручил реализовать в стране программу по созданию системы медицинской реабилитации, в том числе для переболевших COVID, сроком до 2026 года. На неё планируется выделить порядка 100 млрд рублей.

Как отметил инициатор создания рабочей группы, спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, вопрос комплексной реабилитации очень серьезный, требует огромных финансовых вливаний, касается здоровья нации. Решение президента РФ своевременное. Карелия работает в этом направлении с опережением, была создана рабочая группа с привлечением специалистов из разных областей. Необходимо восстанавливать здоровье граждан.

По мнению депутата Аркадия Рутгайзера, из 45 тыс. человек, перенесших COVID-19, в медицинской реабилитации нуждается порядка 10%. Большей части переболевших требуются другие виды помощи. Это работа с психологами, тренерами, социальными работниками. Вся деятельность специалистов, которые будут оказывать поддержку гражданам, должна быть финансово подкреплена. Кадры должны быть подготовлены – это отдельное направление, требующее внимания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
28.06.2021, 06:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»