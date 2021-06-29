Рабочая группа по разработке программы реабилитации в Карелии рассмотрит предложения специалистов

В Законодательном собрании при парламентском Комитете по здравоохранению и социальной политике 2 июля состоится заседание рабочей группы по разработке региональной программы комплексной реабилитации пациентов.

В состав рабочей группы входят 18 человек. Это специалисты Медицинского института, Института педагогики и психологии, Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета, представители общественных организаций, депутаты карельского парламента. Члены рабочей группы обсудят конкретные предложения, которые включат в карельскую программу медицинской реабилитации.



Ранее президент России поручил реализовать в стране программу по созданию системы медицинской реабилитации, в том числе для переболевших COVID, сроком до 2026 года. На неё планируется выделить порядка 100 млрд рублей.



Как отметил инициатор создания рабочей группы, спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, вопрос комплексной реабилитации очень серьезный, требует огромных финансовых вливаний, касается здоровья нации. Решение президента РФ своевременное. Карелия работает в этом направлении с опережением, была создана рабочая группа с привлечением специалистов из разных областей. Необходимо восстанавливать здоровье граждан.



По мнению депутата Аркадия Рутгайзера, из 45 тыс. человек, перенесших COVID-19, в медицинской реабилитации нуждается порядка 10%. Большей части переболевших требуются другие виды помощи. Это работа с психологами, тренерами, социальными работниками. Вся деятельность специалистов, которые будут оказывать поддержку гражданам, должна быть финансово подкреплена. Кадры должны быть подготовлены – это отдельное направление, требующее внимания.