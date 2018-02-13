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Новости. Погода
07:05, 13 Февраля 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 февраля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, -6 ° …-5 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 88%
день Пасмурно, -5 ° …-4 ° 1 м/с ЮВ 759 мм.рт.ст. 77%
вечер Малооблачно, -9 ° …-7 ° 1 м/с ЮВ 760 мм.рт.ст. 82%
ночь Малооблачно, -12 ° …-10 ° 1 м/с Ю 762 мм.рт.ст. 86%

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