Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
07:05, 25 Февраля 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 25 февраля

По теме

В Карелии в воскресенье ожидаются ночные морозы
24.02.18 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 24 февраля
24.02.18 07:05
В Карелии в субботу подморозит до минуc 30 градусов
23.02.18 17:00
Все новости
Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -14 ° …-11 ° 3 м/с С 765 мм.рт.ст. 83%
день Небольшой снег, -13 ° …-11 ° 2 м/с СВ 765 мм.рт.ст. 75%
вечер Снег, -14 ° …-13 ° 1 м/с СЗ 763 мм.рт.ст. 82%
ночь Небольшой снег, -16 ° …-14 ° 2 м/с СВ 763 мм.рт.ст. 81%

По теме

В Карелии в воскресенье ожидаются ночные морозы
24.02.18 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 24 февраля
24.02.18 07:05
В Карелии в субботу подморозит до минуc 30 градусов
23.02.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 9
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 3
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 4
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 4
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.02.2018 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»