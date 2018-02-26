Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 26 Февраля 2018

Прогноз погоды на понедельник

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -17 ° …-15 ° 4 м/с СВ 764 мм.рт.ст. 79%
день Небольшой снег, -18 ° …-17 ° 4 м/с СВ 766 мм.рт.ст. 70%
вечер Небольшой снег, -20 ° …-18 ° 4 м/с СВ 767 мм.рт.ст. 71%
ночь Небольшой снег, -23 ° …-20 ° 4 м/с СВ 770 мм.рт.ст. 76%

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