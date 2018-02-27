Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
07:05, 27 Февраля 2018

Прогноз погоды на вторник

По теме

Морозы в Карелии отступят к весне
27.02.18 09:29
Холодная погода сохранится завтра в Карелии
26.02.18 17:00
Прогноз погоды на понедельник
26.02.18 07:05
Все новости
Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -23 ° …-20 ° 3 м/с СВ 774 мм.рт.ст. 75%
день Небольшой снег, -20 ° …-19 ° 3 м/с СВ 777 мм.рт.ст. 70%
вечер Небольшой снег, -22 ° …-21 ° 2 м/с С 777 мм.рт.ст. 73%
ночь Небольшой снег, -23 ° …-22 ° 2 м/с СВ 777 мм.рт.ст. 77%

По теме

Морозы в Карелии отступят к весне
27.02.18 09:29
Холодная погода сохранится завтра в Карелии
26.02.18 17:00
Прогноз погоды на понедельник
26.02.18 07:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»