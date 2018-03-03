Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 03 Марта 2018

Прогноз погоды на субботу

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -17 ° …-12 ° 1 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 80%
день Небольшой снег, -12 ° …-10 ° 1 м/с В 754 мм.рт.ст. 74%
вечер Ясно, -17 ° …-13 ° 1 м/с В 753 мм.рт.ст. 83%
ночь Небольшой снег, -17 ° 0 м/с ЮВ 751 мм.рт.ст. 84%

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