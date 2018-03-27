Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 27 марта

Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.

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