Прогноз погоды на субботу

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снегопад, +1 ° …+2 °
|8 м/с
|СЗ
|743 мм.рт.ст.
|82%
|день
|Малооблачно, +3 ° …+5 °
|8 м/с
|СЗ
|750 мм.рт.ст.
|50%
|вечер
|Малооблачно, +1 ° …+4 °
|6 м/с
|З
|755 мм.рт.ст.
|58%
|ночь
|Небольшой снег, 0 ° …+1 °
|4 м/с
|З
|755 мм.рт.ст.
|73%
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
01.04.2018, 15:36
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
01.04.2018, 14:07
Аналитика
05.04.2018 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии