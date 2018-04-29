Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
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Новости. Погода
07:05, 29 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 29 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +2 ° …+10 ° 2 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 82%
день Небольшой дождь, +10 ° …+11 ° 2 м/с З 754 мм.рт.ст. 64%
вечер Небольшой дождь, +5 ° …+10 ° 1 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 75%
ночь Пасмурно, +3 ° …+5 ° 1 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 90%

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