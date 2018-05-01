Погода в Петрозаводске сегодня, 1 мая

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Облачно с прояснениями, 0 ° …+4 °
|3 м/с
|В
|756 мм.рт.ст.
|86%
|день
|Небольшой дождь, +5 ° …+6 °
|4 м/с
|В
|755 мм.рт.ст.
|78%
|вечер
|Небольшой дождь, +3 ° …+4 °
|5 м/с
|В
|754 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой дождь, +2 ° …+3 °
|5 м/с
|В
|754 мм.рт.ст.
|95%
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:53
24.04.2018, 13:27
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии