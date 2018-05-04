Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
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Новости. Погода
07:05, 04 Мая 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 4 мая

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +2 ° …+4 ° 5 м/с В 760 мм.рт.ст. 87%
день Небольшой дождь, +4 ° …+6 ° 6 м/с ЮВ 758 мм.рт.ст. 89%
вечер Небольшой дождь, +5 ° …+6 ° 4 м/с ЮВ 756 мм.рт.ст. 94%
ночь Пасмурно, +4 ° …+6 ° 1 м/с ЮВ 756 мм.рт.ст. 96%

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03.05.18 17:00
Стало известно, когда в Карелии потеплеет
03.05.18 15:25
Погода в Петрозаводске сегодня, 3 мая
03.05.18 07:05
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