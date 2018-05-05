Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
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Новости. Погода
07:05, 05 Мая 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 5 мая

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +3 ° …+9 ° 1 м/с З 756 мм.рт.ст. 85%
день Небольшой дождь, +10 ° …+11 ° 2 м/с СЗ 757 мм.рт.ст. 69%
вечер Небольшой дождь, +5 ° …+9 ° 2 м/с СЗ 758 мм.рт.ст. 80%
ночь Облачно с прояснениями, +3 ° …+5 ° 2 м/с СЗ 759 мм.рт.ст. 86%

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