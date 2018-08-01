Прогноз погоды на среду

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Ясно, +16 ° …+27 °
|1 м/с
|З
|761 мм.рт.ст.
|56%
|день
|Ясно, +28 ° …+30 °
|1 м/с
|ЮЗ
|760 мм.рт.ст.
|37%
|вечер
|Ясно, +20 ° …+29 °
|1 м/с
|З
|758 мм.рт.ст.
|57%
|ночь
|Ясно, +16 ° …+19 °
|2 м/с
|З
|758 мм.рт.ст.
|79%
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
26.07.2018, 12:09
Аналитика
31.07.2018 10:32
Капитал
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Перхину?
Комментарии