Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
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Новости. Погода
07:05, 01 Августа 2018

Прогноз погоды на среду

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Жаркая погода сохранится 1 августа в Карелии
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Прогноз погоды на вторник
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Последний день июля в Карелии будет жарким
30.07.18 17:00
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +16 ° …+27 ° 1 м/с З 761 мм.рт.ст. 56%
день Ясно, +28 ° …+30 ° 1 м/с ЮЗ 760 мм.рт.ст. 37%
вечер Ясно, +20 ° …+29 ° 1 м/с З 758 мм.рт.ст. 57%
ночь Ясно, +16 ° …+19 ° 2 м/с З 758 мм.рт.ст. 79%

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Жаркая погода сохранится 1 августа в Карелии
31.07.18 17:00
Прогноз погоды на вторник
31.07.18 07:05
Последний день июля в Карелии будет жарким
30.07.18 17:00
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