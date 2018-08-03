Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
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Лампа настольная
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Новости. Погода
07:05, 03 Августа 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 3 августа

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +20 ° …+24 ° 2 м/с З 754 мм.рт.ст. 78%
день Дождь, +22 ° …+25 ° 2 м/с СЗ 753 мм.рт.ст. 69%
вечер Небольшой дождь, +19 ° …+21 ° 0 м/с СЗ 753 мм.рт.ст. 92%
ночь Небольшой дождь, +17 ° …+18 ° 0 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 94%

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