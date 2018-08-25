Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
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Новости. Погода
07:05, 25 Августа 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 25 августа

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +15 ° …+22 ° 3 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 69%
день Облачно с прояснениями, +23 ° …+24 ° 4 м/с Ю 751 мм.рт.ст. 55%
вечер Облачно с прояснениями, +19 ° …+23 ° 2 м/с Ю 750 мм.рт.ст. 74%
ночь Небольшой дождь, +17 ° …+19 ° 2 м/с Ю 750 мм.рт.ст. 79%

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Летнюю погоду обещают синоптики в субботу в Петрозаводске
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Прогноз погоды на пятницу
24.08.18 07:05
Тепло вернется завтра в Петрозаводск
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