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Новости. Погода
07:05, 11 Ноября 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 11 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -2 ° …0 ° 4 м/с ЮВ 770 мм.рт.ст. 82%
день Небольшой снег, 0 ° …+1 ° 4 м/с Ю 770 мм.рт.ст. 74%
вечер Небольшой снег, 0 ° 4 м/с Ю 769 мм.рт.ст. 74%
ночь Небольшой снег, -1 ° …0 ° 4 м/с Ю 769 мм.рт.ст. 77%
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