Погода в Петрозаводске сегодня, 15 декабря

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|утро
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|91%
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|768 мм.рт.ст.
|91%
|вечер
|Небольшой снег, -10 °
|1 м/с
|З
|768 мм.рт.ст.
|91%
|ночь
|Небольшой снег, -10 ° …-9 °
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|З
|769 мм.рт.ст.
|92%
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