Прогноз погоды на субботу

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -3 °
|3 м/с
|ЮЗ
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|93%
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|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|93%
|вечер
|Небольшой снег, -1 °
|5 м/с
|ЮЗ
|750 мм.рт.ст.
|91%
|ночь
|Небольшой снег, 0 °
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|ЮЗ
|748 мм.рт.ст.
|91%
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