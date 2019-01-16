Прогноз погоды на среду

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|утро
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|94%
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|2 м/с
|ЮЗ
|737 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Небольшой снег, -5 °
|2 м/с
|ЮЗ
|737 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Небольшой снег, -7 ° …-5 °
|2 м/с
|З
|736 мм.рт.ст.
|90%
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